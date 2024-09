Mulher morre após perder controle de carro e capotar em Mimoso do Sul

A mulher, identificada como Tatiana da Silva Moura, morreu após perder o controle do veículo e capotar na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Santa Marta, em Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima dirigia o veículo Fiat/Uno, de cor preta, quando perdeu o controle da direção e capotou. Com o capotamento, a vítima ficou presa às ferragens.

Equipes de resgate e a Perícia Técnica (PCIES) foram acionadas, e o local isolado. A PM informou ainda que o veículo estava com licenciamento vencido e será removido ao pátio credenciado do Detran|ES. A ocorrência segue em andamento.