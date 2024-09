Mobilização popular pede continuidade do governo Dorlei em Kennedy

O prefeito Dorlei Fontão (PSB) consolidou seu forte apoio popular durante uma grande carreata em Presidente Kennedy. A mobilização demonstrou que a comunidade acredita na continuidade de sua administração.

“Estamos juntos por um Presidente Kennedy ainda melhor! Agradeço a todos pelo apoio e reafirmo meu compromisso em trabalhar por cada um de vocês”, declarou Dorlei.

A carreata destacou a união da população em torno de sua candidatura, evidenciando que, para muitos, a continuidade de sua gestão é o caminho certo para o progresso.

O evento ainda reforçou a ideia de que o trabalho realizado até agora está sendo reconhecido e valorizado pelos moradores.

