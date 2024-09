Obras de pavimentação garantem mais segurança em rodovia no Sul do ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, neste sábado (31), mais uma obra de pavimentação do Programa Caminhos do Campo, no trecho Pedra Roxa X São José, acesso à Santa Clara, entre os municípios de Iúna e Ibitirama. Com investimento superior a R$ 11 milhões, a intervenção contempla 7,10 quilômetros de extensão e se torna uma importante rota de acesso entre as regiões.

As obras foram realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Além da pavimentação, foram realizados serviços de drenagem e sinalização da via. A economia de Ibitirama, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem no setor agropecuário 36,33% do seu PIB (produto interno bruto). As intervenções vão garantir mais mobilidade para escoar a produção e segurança para pedestres e turistas.

“Esse trecho que estamos inaugurando é um dos mais bonitos do mundo. Quando fazemos a pavimentação fica ainda melhor para quem transita por essa região. São investimentos que estão mudando a região do Caparaó, tanto para quem vive da agricultura, como do turismo. A infraestrutura chega e o investimento privado vem junto, trazendo desenvolvimento. Vamos concluir ainda a famosa Estrada Parque, além dos investimentos que estamos fazendo em saneamento básico, tirando a sujeira dos rios”, pontuou o governador Renato Casagrande.

Pedra Roxa é um vilarejo que pertence ao município de Ibitirama, é um destino que encanta por suas belezas naturais, cultura e gastronomia. Além das belezas naturais, o agroturismo é uma atividade em ascensão, permitindo aos visitantes conhecer de perto as técnicas de cultivo, saborear produtos frescos e vivenciar a rotina dos agricultores locais.

É possível conhecer as propriedades rurais, aprender sobre as técnicas de cultivo, saborear produtos frescos e adquirir produtos da agricultura familiar. A experiência de colher frutas diretamente da árvore é única e proporciona um contato direto com a natureza. A rica gastronomia local, baseada em produtos frescos e orgânicos, é um atrativo à parte.

“Quando falamos em infraestrutura rural, estamos falando de estradas bem conservadas, pontes seguras. Uma boa infraestrutura viária garante mais segurança para o ir e vir das pessoas, facilita o escoamento da produção agrícola, reduzindo custos, impulsionando o desenvolvimento econômico local e gerando ainda mais emprego e renda”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Mais investimentos



O Governo do Estado também inaugurou o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Iúna. Com investimento total de R$ 31 milhões, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), o novo sistema trará melhorias significativas para a qualidade de vida dos moradores de Iúna, abrangendo bairros como Vila Nova, Vale Verde, Niterói, Ferreira Vale, Nossa Senhora da Penha, Pito, Quilombo, Centro e Guanabara.

O projeto contou com a construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade para tratar 36 litros de esgoto por segundo. Além disso, foram instaladas redes coletoras e recalques, ligações domiciliares e Intradomiciliares, e seis Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB). Estas melhorias representam um passo importante para a promoção da saúde pública e a preservação ambiental na região. Essas melhorias refletem o compromisso contínuo do Governo do Estado e da Cesan com a qualidade de vida dos cidadãos capixabas.

“Essa inauguração é um marco importante para o avanço do saneamento na região. Desenvolvido em parceria com o Banco Mundial, este projeto trouxe melhorias significativas na capacidade e eficiência do tratamento de esgoto. Durante a execução do projeto, as ligações das moradias à rede foram realizadas de forma gratuita, o que só foi possível graças à permissão e cooperação dos moradores. Essas melhorias não só garantirão um gerenciamento mais eficaz dos resíduos, mas também contribuirão para a saúde pública e a preservação ambiental do município, beneficiando diretamente toda a comunidade”, disse o diretor Administrativo e Comercial da Cesan, Rafael Grossi.

Ainda durante a agenda, foi inaugurado o Centro Especializado de Referência de Assistência Social (Creas), no bairro Santa Bárbara, em Ibitirama. O Creas é um importante equipamento socioassistencial, responsável pelo atendimento de famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. O investimento estadual foi de R$ 1 milhão. O novo equipamento está localizado na Rua Acidália Vieira Knust.