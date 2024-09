Pânico: mulher sofre tentativa de feminicídio no centro de Muniz Freire

Uma verdadeira cena de filme de terror ocorreu na tarde de quinta-feira (12), na Praça Antônio Guizzardi, no centro de Muniz Freire, no Caparaó. Uma jovem, de 21 anos, recebeu três facadas, duas de raspão, e uma chegou a perfurar suas costas, tudo isso em via pública. O suspeito da agressão é o ex-companheiro da vítima, um jovem de 27 anos, que está foragido da polícia.

Após ser golpeada, a jovem caiu no chão e foi socorrida por populares que passavam pelo local. Encaminhada para a Santa Casa do município, logo foi transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da jovem é instável.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM conseguiu contato com a vítima, que relatou que já havia sofrido violência anteriormente (socos e chutes) e estava separada do acusado há quatro meses. O ex-companheiro não aceitava o término do relacionamento que durou seis anos.

“Ele me pegou desprevenida. Eu estava trabalhando em uma loja próxima, mas consegui correr e acabei levando as facadas logo em frente de onde eu estava. Cai no chão e fui socorrida de moto para o hospital”, disse a jovem.

Mãe de duas filhas, a jovem relata que a violência que sofria em casa era testemunhada pelas filhas de seis e de cinco anos. Devido às agressões, a jovem se separou. “No primeiro sinal, denunciem, não fiquem com pena, porque o agressor não tem esse mesmo sentimento por nós”, ressalta a vítima.

Disque-Denúncia

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso continua sob investigação pela Delegacia de Polícia de Muniz Freire, que está empenhada em identificar e responsabilizar o suspeito.

A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado.