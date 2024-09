PM apreende quase mil pinos de cocaína e uma submetralhadora no ES

Policiais militares da Força Tática da 17ª Companhia Independente, durante patrulhamento tático no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, apreenderam uma submetralhadora calibre .40, dois carregadores de arma de fogo, 1.899 pinos de cocaína, 114 buchas de maconha, medicamentos anabolizantes, material para embalo de entorpecentes, três balanças de precisão e um coldre velado para arma de fogo. A apreensão aconteceu na noite dessa terça-feira (3) e dois suspeitos foram detidos.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento motorizado no bairro, quando viu um homem de 22 anos carregando uma sacola grande, aparentemente pesada. O indivíduo, ao perceber a presença policial, tentou fugir da guarnição, mas foi abordado pelos militares. Durante a busca pessoal, foram localizados cinco pacotes grandes contendo 360 pinos de cocaína em cada pacote, totalizando 1.800 pinos prontos para serem comercializados no tráfico.

No momento em que era dada voz de prisão, o homem relatou que havia acabado de pegar os entorpecentes com um outro indivíduo, que estava em um prédio próximo ao local da abordagem.

Diante da informação, a equipe solicitou apoio e prosseguiu ao endereço informado. Em conversa com proprietário do imóvel, ele autorizou a entrada da equipe na residência e disse que o indivíduo que os militares estavam procurando era o sobrinho dele, que morava no segundo andar do prédio.

As guarnições prosseguiram até a casa do suspeito de 28 anos e o localizaram. Durante as buscas no quarto do homem foram localizados 99 pinos de cocaína, além de buchas maconha, material para embalo, balanças de precisão, cadernos com anotações do tráfico e remédios anabolizantes. Na residência também foi encontrada uma submetralhadora cal. 40 de fabricação artesanal e dois carregadores, sendo um alongado com capacidade para 25 munições e o outro com capacidade para 15 munições.

Os dois suspeitos e o material apreendido foram entregues na Delegacia Regional de Vila Velha.