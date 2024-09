Susto em Cachoeiro; carro fica destruído após batida

A madrugada de sábado (15), foi bastante movimentada na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro do Itapemirim.

Um veículo Nissan, de cor prata, colidiu com a calçada de uma Auto Escola, ficando parcialmente destruído. Aparentemente ninguém ficou ferido.

Segundo relatos de moradores despertados pelo barulho do impacto, os integrantes do carro teriam se evadido do local.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com as autoridades competentes para saber mais detalhes sobre o acidente, porém, até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta. Assim que tivermos uma devolutiva, a pauta será atualizada.