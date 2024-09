Motociclista morre após se envolver em batida na BR-262, em Ibatiba

Um motociclista morreu após bater de frente com um carro na noite do último sábado (21), no km 164,1 da BR-262, em Ibatiba.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 18h30, quando o motociclista invadiu a contramão e bateu de frente com o carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do condutor da moto no local do acidente.

Além disso, quatro pessoas que estavam no veículo de passeio ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital do município. O estado de saúde delas não foi informado.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou à cargo da PRF.