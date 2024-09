Cachoeiro: motorista morre em acidente na ES-488

Um grave acidente na noite deste sábado (14), na rodovia ES-488, em gruta de Baixo, em Cachoeiro de Itapemirim, vitimou um jovem de apenas 29 anos, identificado como Moisés Carrari.

Segundo os relatos da Polícia Militar, ao chegar no local do acidente, os policiais encontraram o veículo Fiat na mão de direção para quem seguia no sentido Cachoeiro x Rio Novo do Sul. Já o Honda Civic encontrava-se na mesma mão de direção, porém os danos no carro indicavam que ele seguia no sentido Rio Novo do Sul x Cachoeiro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e confirmaram o óbito do condutor do Honda Civic. O casal que estava no outro carro foi encaminhado para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim.

Os militares foram à unidade hospitalar, onde conversaram com o motorista do Fiat, que disse que estava seguindo na rodovia, quando o Honda Civic invadiu a contramão, não sendo possível evitar a colisão.