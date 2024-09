Mulher deixa hospital dirigindo e atropela ex-padrasto em Castelo

Uma mulher saiu dirigindo de um hospital e atropelou o ex-padrasto na noite da última sexta-feira (20), no bairro Independência, em Castelo. Momentos antes, o dono do veículo havia sido esfaqueado em um bar no bairro Baixa Itália, no mesmo município.

Segundo a Polícia Militar, antes do atropelamento, um homem, de 67 anos, foi atingido por um obeto cortante em um bar. A relatou ao militares que foi atingida por trás e não conseguiu identificar o agressor. O homem foi ao hospital dirigindo seu próprio carro, um Fiat Strada, acompanhado pela filha da proprietária do estabelecimento, que testemunhou o incidente e o ajudou. Segundo o homem, enquanto era atendido, a jovem, de 19 anos, saiu do hospital dirigindo seu carro.

Durante o atendimento no hospital, a guarnição foi informada que um homem havia sido atropelado e estava sendo levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), até o hospital. Os militares foram ao local do acidente, no bairro Independência.

A equipe então conseguiu imagens de videomonitoramento mostrando o veículo acelerando em direção à vítima e fugindo. A equipe localizou um Fiat Strada branco estacionado em frente ao bar, todo danificado. Ao verificar a placa, foi constatado que o carro pertencia ao homem que havia sido esfaqueado.

O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran|ES para ser preservado como evidência. A suspeita não foi localizada.