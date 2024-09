Imagem impressionante mostra veículo após acidente em rodovia do ES

Um carro ficou completamente destruído após o acidente com um caminhão na manhã desta quinta-feira (12), no km 56 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, apesar da imagem impressionante do veículo após o acidente, o motorista foi encaminhado com escoriações na cabeça e no punho para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. As causas do acidente não foram informadas.

Além da PRF, o Corpo de Bombeiros também foi acionado e a ocorrência está em andamento.

Foto: Leitor/Aqui Notícias