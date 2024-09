Mulher é morta ao buscar a filha na casa do ex-marido na Região Serrana

Uma mulher foi morta a golpe de faca ao buscar a filha na casa do ex-companheiro, na manhã do último domingo (15), no centro de Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que é ex-marido da vítima, disse que aos militares que a mulher foi até a casa dele na manhã de domingo (15), para buscar a filha e começou a gritar. Ele contou que, por isso, pegou uma faca e golpeou a ex-esposa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima no local. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, juntamente com a faca apreendida.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 29 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). “Em depoimento, o suspeito se reservou no direito de ficar em silêncio”.