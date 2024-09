Motorista é preso com arma e drogas em Marataízes

Policiais militares apreenderam um revólver, crack e cocaína após abordar um motorista na última sexta-feira (13), na avenida Simão Soares, em Marataízes.

De acordo com a Polícia Militar, policiais avistaram um veículo Fiat/Uno, onde segundo informações de populares foi visto um homem armado dentro do veículo. Após abordarem o carro, os militares encontraram um homem e uma mulher.

Leia também: Susto em Cachoeiro; carro fica destruído após batida

Na cintura do motorista, os policiais encontraram um revólver calibre 38, com seis munições. A mulher, que estava no carona, nada foi encontrado. Perguntado se ele fazia uso de drogas, o condutor relatou que havia uma quantidade de crack e uma porção de cocaína dentro uma bolsa em sua residência. A equipe foi ao local e apreenderam um revólver calibre 38, oito munições não deflagradas, 63 pedras de crack e R$ 8,10 em dinheiro.

Sendo assim, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim, juntamente com o material apreendido. A esposa do detido foi liberada no local.