Mulher é socorrida em estado grave após acidente em Marataízes

Uma mulher, de 40 anos, foi socorrida em estado grave após uma batida entre um carro e uma moto na manhã desta sexta-feira (6), na entrada de Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima estava em uma moto 50 cilindradas, quando se envolveu na batida com um Volkswagen/Santana, de cor vermelha. Com a força do impacto da batida, a motociclista sofreu fratura exposta no membro inferior e fundamento de crânio.

Ela recebeu os primeiros socorros na unidade do Samu em Marataízes e, em seguida, encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Não foi informado o estado de saúde do motorista do veículo.