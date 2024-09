Mulher em surto psicótico quebra vitrine de padaria em Muqui

Uma mulher em surto psicótico quebrou a vitrine de uma padaria na tarde da última quinta-feira (19), no bairro Entre Morros, em Muqui.

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, encontraram a mulher visivelmente transtornada e agressiva, proferindo palavras de baixo calão em direção a uma padaria.

Os policiais entraram na padaria e o proprietário do estabelecimento relatou que minutos antes, a mulher havia pedido um salgado. Ele deu o salgado à ela, porém, após sair do local, a mulher voltou gritando e xingando os clientes que estavam na padaria, afirmando que estava disposta a encontrar seu filho, que está preso.

No momento de raiva, ela empurrou a vitrine de vidro, que caiu no chão e quebrou. Após o fato, a mulher saiu, mas continuou xingando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima para o hospital do município. O dono da padaria foi orientado a procurar à delegacia do município caso deseja representar contra a mulher.