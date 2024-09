Duas pessoas morrem em acidente na BR-101, em Rio Novo do Sul

Duas pessoas morreram após uma batida entre uma moto e um carro no km 390,5 da BR 101, em Rio Novo do Sul, na noite da última quarta-feira (11).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Chevrolet/Ônix, de cor branca, e um Honda/CG Titan, de cor azul. Os dois ocupantes da motocicleta não resistiram e vieram a óbito no local. A identidade deles não foi informada.

Leia também: Carro é abordado e PM encontra drogas e arma em Marataízes

O condutor do Ônix fez o teste do bafômetro no local do acidente, que deu positivo para consumo de bebida alcóolica. O tráfego de veículos no trecho fluiu no sistema em Pare e Siga.

Os corpos das vítimas foram encaminhadas para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.