Mulher morre após ser baleada em Presidente Kennedy

Uma mulher, identificada como Milena Cristine Florenço de Souza, 26 anos, morreu após ser baleada no último domingo (8), no centro de Presidente Kennedy.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, uma guarnição da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foi acionada para averiguar a informação de disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram no local, encontraram a vítima sendo socorrida por uma ambulância do Pronto Atendimento para o Hospital Tancredo Neves, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Aos policiais, populares contaram que haviam escutados tiros, e que o principal suspeito é o proprietário da casa onde a vítima morava. Após o crime, ele fugiu e até o momento não foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.