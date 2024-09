Dois veículos clonados foram apreendidos em menos de duas horas no ES

Na manhã desta quarta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois veículos clonados em operações distintas na BR-101, no norte do Espírito Santo.

A primeira apreensão ocorreu por volta das 6h15, no km 147 da rodovia, em Linhares. Uma equipe da PRF avistou uma motocicleta Honda CG Fan 160 e, ao verificarem a placa, confirmaram que havia um boletim de ocorrência, relatando que um proprietário de um veiculo estava recebendo multas em Linhares, onde nunca esteve.

Segundo a PRF, ao dar ordem de parada, o condutor inicialmente parou, mas logo fugiu, sendo perseguido pelos policiais até o km 145, onde foi interceptado. Durante a fiscalização, constatou-se que os números de chassi e motor da motocicleta apresentavam sinais de adulteração e remarcação.

Pouco depois, por volta das 7h30, uma cegonha foi abordada na Unidade Operacional da PRF em São Mateus. O conjunto veicular, que transportava carros usados de diferentes proprietários, passou por fiscalização e um dos veículos, um Chevrolet Ônix, apresentou indícios de adulteração. Após uma verificação mais detalhada, os agentes descobriram que o Ônix havia sido furtado em 3 de setembro de 2024. O motorista e seu auxiliar, que transportavam o Ônix, apresentaram documentos relacionados ao veículo, mas afirmaram desconhecer sua origem ilícita.

As duas ocorrências foram encaminhadas para as autoridades competentes para as medidas legais cabíveis.