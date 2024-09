Municípios do Sul do ES não registraram homicídios em 2023; veja quais

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), divulgou na tarde desta quarta-feira (25), o 2º Anuário Estadual de Segurança Pública, que mostra os dados da criminalidade registradas em todo o Estado do Espírito Santo em 2023.

Segundo os dados, dez municípios do Espírito Santo não registraram homicídios em 2023. Desses, quatro são do Sul do Estado, são eles: Anchieta, Apiacá, Conceição do Castelo, Iconha e Muqui. Os demais municípios do Espírito Santo que complementam a lista do resultado positivo são: Marilândia, Mucurici, Ponto Belo, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto.

Leia também: Polícia Civil prende suspeito de homicídio em cidade do ES

Entretanto, há também municípios que mais registraram casos de homicídios, e são eles: Vila Velha (119); Serra (117); Cariacica (114); Vitória (85); Linhares (77); São Mateus (40); Cachoeiro (32); Colatina (28); Sooretama (25) e Aracruz (21).

2º Anuário Estadual de Segurança Pública

O secretário de segurança pública do Espírito Santo, Álvaro Duboc, relatou que o principal objetivo do anuário de segurança pública é a entrega do Programa Estado Presente.

“O anuário vem para poder apresentar pra sociedade esses dados, e possibilitar que a academia e a sociedade pode se apropriar dessas informações de forma desagregada, fazer as análises que entender pertinentes, para que a gente possa, também, perfeiçoar as políticas públicas. O anuário tem o propósito de dar essa transparência e tem ajudado muito os municípios a compreender a dinâmica da criminalidade e da violência em seu território”, explicou.