Polícia Civil prende suspeito de homicídio em cidade do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Delegacia de Polícia de Sooretama, deflagrou uma operação policial na manhã dessa terça-feira (24), na zona rural do município de Alegre. A ação resultou na prisão de um homem de 26 anos, suspeito de homicídio ocorrido na madrugada do último dia 12 de setembro, no centro da cidade, com uma vítima de 26 anos. Na data do crime, a esposa do suspeito, de 29 anos, confessou o crime na intenção de inocentar o suspeito.

A prisão do homem foi realizada em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de homicídio. O indivíduo foi localizado na porteira de uma propriedade rural, em Alegre, zona rural da cidade. O suspeito pelo homicídio não resistiu à prisão.

As investigações tiveram início logo após o crime. Na ocasião, uma mulher, de 29 anos, confessou o crime, foi presa em flagrante e autuada por homicídio qualificado e encaminhada ao sistema prisional. “Ela alegou que estava na companhia de outro homem, quando o seu esposo chegou à residência e começou a discutir com a vítima. Em determinado momento, o indivíduo ligou para o companheiro dela e começou a xingá-lo. O companheiro então retornou à residência dando início a uma nova discussão entre os dois homens”, explicou o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Segundo a Polícia Civil, o companheiro da mulher foi embora e o homem permaneceu na casa. Ela afirmou que os dois começaram a brigar, momento em que a vítima pegou duas facas e a agrediu, até que ela conseguiu desarmá-lo e o golpeou. O homem teve o óbito confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

A mulher ainda teria dito que a filha dela, de 13 anos, e o namorado da filha, estavam na residência no momento dos fatos, e o filho de quatro anos estava brincando na rua, porém nenhum deles estavam presentes no momento em que a guarnição da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) chegou no local. Ela foi socorrida ao Hospital Geral de Linhares.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, no decorrer das investigações, a Polícia Civil concluiu que a mulher teria mentido para inocentar o companheiro. “O verdadeiro suspeito foi indiciado e solicitamos ao Poder Judiciária a liberação da mulher”, disse o delegado.