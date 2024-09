Número de armas apreendidas aumenta de forma significativa no ES

O relatório do 2º Anuário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, divulgado na última quarta-feira (26), mostra que o número de armas apreendidas aumentou de forma significativa no Espírtio Santo em 2023.

De acordo com os dados, em 2023, foram apreendidas cerca de 4.008 armas de fogo em todo o Estado do Espírito Santo. No ano anterior, esse número foi um pouco menor, sendo retiradas das ruas 3.950 armas.

Na lista de tipos de armas mais apreendidas em 2023 no Estado, a pistola se encontra na primeira posição (1.427); seguido do revólver (1.129); espingarda (440); sub-metralhadora (257); caseira com curto (204); caseira com longo (188); garrucha (139); metralhadora (79); rifle (59); carabina (26); escopeta (24) e fuzil (19).

2º Anuário Estadual de Segurança Pública

O secretário de segurança pública do Espírito Santo, Álvaro Duboc, relatou que o principal objetivo do anuário de segurança pública é a entrega do Programa Estado Presente.

“O anuário vem para poder apresentar pra sociedade esses dados, e possibilitar que a academia e a sociedade pode se apropriar dessas informações de forma desagregada, fazer as análises que entender pertinentes, para que a gente possa, também, perfeiçoar as políticas públicas. O anuário tem o propósito de dar essa transparência e tem ajudado muito os municípios a compreender a dinâmica da criminalidade e da violência em seu território”, explicou.