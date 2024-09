Guarda Municipal recupera carro clonado em Cachoeiro de Itapemirim

A Guarda Civil Municipal recuperou um carro clonado que trafegava na Ponte Municipal, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última quarta-feira (25).

Segundo a GCM, após o videomonitoramento informar ao Ciodes de que um veículo Kia/Soul, de cor prata, trafegava pela Ponte Municipal sentido ao bairro Idependência, imediatamente os guardas foram ao local e encontraram o veículo estacionado na avenida Monte Castelo, próximo ao Fórum Horta de Araújo.

Os guardas abordaram o condutor que estava com duas mulheres e um homem no carro. Eles informaram que estava de carona e por isso foram liberados no local. A equipe verificou os números indicadores do carro e constataram que a placa não pertencia ao veículo e o chassi se encontrava raspado.

Além disso, os guardas pediram os documentos ao condutor, porém, ele estava sem os documemtos pessoais e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, e apresentado para a autoridade policial de plantão, para que sejam tomadas as providências necessárias.