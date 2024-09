Onda de calor no ES: veja dicas para evitar o aumento na conta de energia

Com a chegada de uma nova onda de calor nos próximos dias e que deve seguir até o dia 12 de setembro, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, alerta a população capixaba sobre o impacto direto desse fenômeno no consumo de energia. De acordo com as previsões do Climatempo, as temperaturas podem ficar até 5ºC acima da média em algumas regiões do estado, o que tende a elevar significativamente o uso de aparelhos como: ar-condicionado e ventilador.

O aumento do uso de energia está diretamente relacionado às altas temperaturas, que elevam a demanda por climatização e refrigeração. Para se ter uma ideia, a geladeira acaba usando mais energia para manter a mesma eficiência em dias muito quentes, o que pode aumentar o consumo em até 20% a cada 5°C a 10°C acima da temperatura ambiente ideal. Mesmo sem mudanças de hábitos na rotina de uso da família, esse efeito sazonal pode resultar em faturas mais altas para os consumidores.

Leia também: 🥵 Onda de calor que começa essa semana deve bater recordes

“No calor, geladeira, freezer e ar-condicionado, por exemplo, são aparelhos que exigem mais para atingir a temperatura programada. As altas temperaturas levam a hábitos diferentes, já que, para escapar do desconforto térmico, as pessoas bebem mais água gelada e lavam mais roupas, comportamentos que refletem diretamente no aumento do consumo de energia elétrica”, explica o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Outro fator importante e que reforça a orientação de uso racional da energia é que na última quarta-feira (4), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que durante o mês de setembro estará em vigor a Bandeira Tarifária Vermelha patamar 1. Isso resultará em um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A decisão foi motivada pela previsão de chuvas abaixo da média, indicando condições menos favoráveis para a geração de energia hidrelétrica.

Para auxiliar a população a enfrentar esse período de altas temperaturas sem sobrecarregar o orçamento, a EDP recomenda algumas práticas de eficiência energética.

Dicas para o uso eficiente da energia:

– O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado é necessário, mas em dias com temperaturas amenas prefira ligar o ventilador. O aparelho de ar-condicionado consome mais energia. Se for usá-lo, coloque-o na temperatura 23 graus ou maior e programe para que ele desligue automaticamente;

– Ventilador é a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média, consomem menos que um ar-condicionado. Mas cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta;

– Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro deve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado.

– Desligue da tomada os equipamentos que usa esporadicamente. Sempre que deixar um ambiente, desligue a luz e faça uso da luz natural, abrindo bem janelas e cortinas;

– A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta.

– A geladeira deve ficar longe de locais quentes, como próximo de locais que pegam sol ou do fogão. Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes. Faça sempre o degelo;

– Com relação ao televisor é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada;

-Desligue o monitor do computador e programe a proteção de tela quando o equipamento não estiver sendo usado;

– Substitua lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas de LED, que são muito mais eficientes, ou seja, são econômicas e duram mais;

– Junte o máximo de roupas e lavar de uma única vez, otimizando o uso da máquina de lavar; o mesmo vale para passar roupas. Quanto menos aparelhos ligados à tomada menos consumo de energia.