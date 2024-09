“Onde tem aliado disputando, eu não me envolvo”, diz Casagrande

Na reta final das eleições de 2024, o governador Renato Casagrande (PSB) participou, na manhã do último sábado (21), do I Agro+Floresta Capixaba, em Alegre, no Caparaó.

Ao lado do atual prefeito Nirrô Emerick (PP), que busca a reeleição, Renato logo se juntou aos secretários de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni.

Em suas falas, Casagrande destacou o trabalho que o governo estadual está realizando para minimizar os impactos da seca junto ao produtor rural e as atividades de incentivo ao meio ambiente.

Apoio político

Sobre o atual cenário político, quando perguntado se irá declarar apoio a todos os candidatos do PSB ou partidos aliados, visto que alguns candidatos a prefeito já estão divulgando vídeos de apoio gravados por ele as suas respectivas candidaturas, o governador ressaltou que está apoiando candidatos a prefeito onde é possível apoiar.

“Estou apoiando onde meus aliados estão juntos. Quem esteve comigo em 2022 e estejam juntos. Estou apoiando onde é possível apoiar. Onde tem aliado disputando, eu não me envolvo. Estou sendo seletivo onde eu posso apoiar e onde eu não posso apoiar”, disse Casagrande.

O evento ambiental, que reuniu mais de mil pessoas no Ginásio de Esportes de Alegre, também aglomerou diversos candidatos a vereadores da região que foram ao local para registrar uma foto com Renato.

Além dos vereadores, o candidato a prefeito de Alegre, Romário Brasil (PSB) e seu candidato a vice, Júlio Oliveira (PT), buscaram registrar além das fotos um vídeo de apoio, porém, somente com o candidato a prefeito de Guaçuí, Luciano Machado (PSB) e seu candidato a vice-prefeito Wanderley Moraes (União), tiveram o aval para gravar o vídeo de apoio com o governador no local.