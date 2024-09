Vice-governador reforça campanha de Ferraço em Cachoeiro de Itapemirim

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), intensifica sua participação na campanha do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), com uma agenda repleta de atividades nesta sexta-feira (20) e sábado (21).

Na manhã desta sexta-feira, Ricardo, acompanhado de Ferraço e Júnior Corrêa, visitou uma empresa no bairro São Lucas. Durante a visita, o trio apresentou as propostas de governo de Theodorico aos trabalhadores, buscando estreitar laços e ouvir as demandas da população local.

“Estamos aqui para ouvir e construir juntos um futuro melhor para Cachoeiro de Itapemirim. O apoio da população é fundamental para que possamos implementar nossas propostas,” declarou Ferraço.

A agenda seguiu com uma visita às obras do Hospital do Câncer, um projeto que tem especial significado para a família Ferraço. A ex-deputada Norma Ayub (PP), esposa de Ferraço, destinou R$ 25 milhões em emendas para a realização da obra, demonstrando o comprometimento da família com a saúde da região.

Em seu discurso, o vice-governador ressaltou a importância dessa iniciativa. “Agradeço à Norma pelo empenho em tirar do papel um projeto tão essencial. Estou aqui para reafirmar que o Governo do Estado estará ao lado de Ferraço, apoiando a gestão e garantindo os recursos necessários para que o Hospital do Câncer se torne uma realidade para todos”.

Neste sábado, Ricardo continuará sua participação na campanha com uma caminhada pelo Centro de Cachoeiro, ao lado de Ferraço. A atividade promete mobilizar apoiadores e reforçar a conexão entre a candidatura e a população.

“Caminhar pelas ruas de Cachoeiro é uma oportunidade de estar ainda mais próximo dos cidadãos. Vamos juntos mostrar que temos um projeto forte e viável para nossa cidade,” afirmou Ferraço.