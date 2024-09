Operação apreende celular com mais de 4 mil mídias de abuso infantil no ES

Durante a operação Teseu, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) cumpriu quatro mandatos de busca e apreensão, em quatro municípios do Estado.

Em Linhares, um homem de 28 anos teve o celular apreendido com mais de 4.000 arquivos, com conteúdo de abuso infantil. Assim, evidenciando ainda mais a gravidade dos crimes investigados pela PCES, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Segundo informações da Polícia Civil, os outros três casos aconteceram nas cidades de Vila Velha, Fundão e o último, em uma colheita de café, na cidade de Ponto Belo. O último caso, foi o mais difícil para os policiais localizarem o indivíduo. No depoimento, o suspeito de 19 anos, natural de Ponto Belo, disse que não achou que a polícia fosse achá-lo no “fim do mundo”.

Todos os investigados foram presos em flagrante, por armazenar material relacionado a exploração sexual de menores.