Autor de duplo homicídio e ocultação de cadáveres é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, em ação conjunta com o Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), efetuou a captura de um indivíduo de 26 anos, foragido do Sistema Prisional desde 2023. Ele é autor de duplo homicídio e ocultação de cadáveres de dois indígenas, ocorrido em 25 de outubro de 2023. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (17), no bairro São José, no município de Fundão.

O indivíduo foi localizado em um imóvel no bairro São José, em Fundão, após intenso trabalho do setor de inteligência. Ele estava foragido do sistema prisional desde o ano de 2023, após não retornar de uma saída temporária, em que cumpria pena pelos crimes de homicídio e uso de documento falso.

Segundo informações da Polícia Civil, logo após a fuga, o criminoso se refugiou no Complexo da Maré, no bairro Nova Holanda, no Estado do Rio de Janeiro, onde manteve vínculos com o Comando Vermelho (CV), organização criminosa da qual faz parte. Durante sua permanência, estabeleceu uma relação próxima com um dos dez criminosos mais procurados do Espírito Santo.

Ainda segundo a PCES, quando voltou ao Estado, o homem foi um dos autores de duplo homicídio e ocultação de cadáveres das vítimas Gregori Vieira Felipe Cezarino e Silas Elon Nunes Vicente, ambos indígenas. O crime ocorreu em 25 de julho de 2023, em Pedrinhas, Barra do Sahy, no município de Aracruz. Ele, juntamente com outros autores já presos, está respondendo judicialmente por esses homicídios.

O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz, delegado André Jaretta Ardison, informou que o capturado também é investigado por envolvimento na morte de Luiz Henrique Cavalcanti de Jesus, vulgo “Gordinho”, cujo corpo ainda não foi encontrado. A vítima foi atraída para uma emboscada por determinação de Bryan. Apesar de terem sido cúmplices em crimes anteriores, Átila teria executado “Gordinho” no dia 25 de outubro de 2023. “As investigações continuam para localizar o corpo e capturar os outros envolvidos”, concluiu o delegado.

Após os procedimentos legais, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção e Ressocialização (CDRL) de Linhares, onde permanecerá à disposição da Justiça.