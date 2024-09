Operação Machine Head: polícia cumpre mandados em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), das Delegacias Especializadas, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada desta segunda-feira (30).

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação é cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra familiares de faccionados do alto escalão do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que transmitem ordens e transportam drogas para o interior do presídio se segurança máxima II.

Leia também: PM detém suspeito com mandado de prisão em aberto em Jerônimo Monteiro

Essas drogas são repassadas a outros integrantes que estão em liberdade, com o intuito de gerir as regiões dominadas pela facção, realizar a tomada de territórios e incitar atos como queima de ônibus e homicídios de policiais (salve geral). Até o momento, seis mulheres, com idades entre 22 e 48 anos, foram presas, entre elas mãe e filha.

Além de Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, a ação visa cumprir, ao todo, 10 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em Vitória e Serra, na Grande Vitória e em Aracruz, no Norte do Estado.