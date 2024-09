PM detém suspeito com mandado de prisão em aberto em Jerônimo Monteiro

Na tarde do último sábado (28), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem com mandado de prisão em aberto e apreenderam um simulacro de arma de fogo, drogas, dinheiro e outros materiais durante abordagem em Jerônimo Monteiro.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 17h30, os militares realizavam um patrulhamento no bairro Santo Antônio, quando avistaram o suspeito. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva.

Então, a equipe abordou ele e localizaram R$ 510,00 em espécie. Na residência do suspeito, os policiais encontraram 13 buchas de maconha, uma balança de precisão, R$ 50 reaas e um simulacro de arma de fogo.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, juntamente com os materiais apreendidos.