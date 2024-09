Oportunidades para professores em cidade do ES

O Ensina Brasil, organização social dedicada a desenvolver a educação pública do Brasil e que faz parte de uma rede presente em 61 países, está com inscrições abertas para seu processo seletivo que busca talentos de diversas áreas e com formação superior concluída ou prevista entre dezembro de 2015 e janeiro de 2025. Os interessados devem possuir disponibilidade para residir em um dos locais de atuação da organização a partir de fevereiro de 2025.

Oportunidades para futuros professores

Durante dois anos do Programa de Desenvolvimento de Liderança, os participantes darão aulas em escolas públicas, recebendo remuneração, capacitação e mentoria contínua. A experiência inclui o enfrentamento de desafios reais e o desenvolvimento de habilidades de liderança, com o objetivo de preparar os participantes para carreiras de impacto, tanto no setor educacional quanto em outras áreas sociais.

Nas redes estaduais, o Ensina Brasil possui parcerias para atuação em Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Grande São Luís (MA), Luziânia (GO), Águas Lindas (GO) e Aparecida de Goiânia (GO). Já nas redes municipais, possui parcerias para atuação em Vitória (ES), Caruaru (PE), Igarassu (PE), Petrolina (PE), Caucaia (CE) e São Roque (SP).

As inscrições para o Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Ensina Brasil vão até 07/10/2024.