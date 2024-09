Padre Anderson Gomes lança segundo romance da trilogia ‘A Jornada’

“Não Tenhas Medo” é a aguardada continuação do bestseller “Águas Profundas” e promete transformar vidas e inspirar conversões profundas através da fé. O novo livro do Padre Anderson Gomes, publicado pela Angelus Editora, será lançado na próxima terça-feira, dia 10 de setembro, em Vila Velha. Esse é o segundo volume da trilogia “A Jornada”, e narra o ápice do romance que pretende evangelizar através da literatura, com diálogos ricos em aprendizados, descontração e de modo compreensível a todos.

O coquetel de lançamento e noite de autógrafos acontece na terça-feira, a partir das 18h30, no cerimonial Casa Brandão Lounge, em Vila Velha. Esta nova obra marca o ponto culminante da série, onde os personagens, inspirados pelos ensinamentos de Padres da Igreja como Santo Agostinho e São João Crisóstomo, enfrentam desafios existenciais sobre a vida, a fé, e o medo de abandonar o conhecido em busca do desconhecido.

Leia também: Conscientização do Daltonismo: Vila Velha terá programação especial

“O segundo livro da trilogia representa o ápice da narrativa, onde os personagens são desafiados a confrontar suas próprias vidas à luz da palavra de Deus”, explica Padre Anderson Gomes. “A grande dificuldade do ser humano está em deixar para trás o que construiu, renunciar aos seus próprios sonhos e propósitos. ‘Não Tenhas Medo’ é o cerne da história humana.”

Reflexão

A narrativa leva o leitor a refletir sobre o medo de abrir mão do que construiu em busca de um caminho mais pleno e verdadeiro. “Será que temos coragem de abandonar o que criamos para aceitar o novo que nos é proposto? Espero que os leitores vejam em cada personagem um reflexo de suas próprias vidas e se perguntem: o que ainda preciso deixar? Qual é o meu medo?”, comenta o autor.

O primeiro volume da trilogia, “A Jornada – Águas Profundas”, lançado em março pela Angelus Editora, rapidamente conquistou o público, figurando nas listas de mais vendidos da PublishNews e da revista Veja, e chegou a alcançar o quarto lugar na categoria ficção.

Enquanto no primeiro livro o protagonista Diego enfrentava dúvidas existenciais, neste segundo volume, é o Padre Matheus quem traz respostas para questões humanas como o mal, o sofrimento e a morte. Com uma base sólida nos ensinamentos dos Padres da Igreja, como São João Crisóstomo, São Beda e Santo Agostinho, Padre Anderson Gomes aplica seu vasto conhecimento em Patrística, Teologia e pastoreio para acolher cada leitor, guiando-os através de palavras cuidadosamente escolhidas que ressoam com suas histórias e experiências de vida.

Sobre Padre Anderson Gomes

Nascido em 1975, em Coronel Fabriciano (MG), Padre Anderson Gomes sempre esteve envolvido com atividades religiosas, mudando-se para o Espírito Santo em 1987, onde se engajou profundamente na Igreja.

Ordenado sacerdote aos 30 anos, Padre Anderson possui uma sólida formação acadêmica, com graduação em Administração de Empresas, Filosofia e Teologia, além de especialização em Comunicação Social e um Mestrado em Teologia Patrística e História da Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Atualmente, ele é pároco e reitor do Santuário Bom Pastor, em Cariacica (ES), e atua como Vigário Episcopal para a Comunicação da Arquidiocese de Vitória.

Ficha técnica do livro:

Título: “A Jornada – Não Tenhas Medo”

Autor: Padre Anderson Gomes

Preço: R$ 65,00

Onde comprar: www.angeluseditora.com

Páginas: 224

Lançamento:

Data: 10 de setembro

Horário: A partir das 18h30

Local: Casa Brandão Lounge (Rua Pastor Jonas Marquês, Centro de Vila Velha)