Padre de Cachoeiro fala sobre “Saúde Mental” em evento

Troca de experiências e dicas valiosas. Com esse objetivo aconteceu entre os dias 18 e 19 de setembro, em Maringá, no Paraná, o Circuito de Imersão & Conhecimento oferecido pela Theòs Sistemas Eclesiais. Dezenas de participantes entre padres, contadores, administradores diocesanos, profissionais de Recursos Humanos e líderes envolvidos com a gestão eclesial do Brasil, tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos.

O evento que reuniu diversos profissionais para debater temas essenciais e buscar soluções inovadoras, contou com participação do padre José Carlos Ferreira da Silva. O clérigo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim falou sobre o tema “Saúde Mental no Contexto Eclesial: Desafios e Oportunidades”.

A Igreja e a saúde mental

“Existe um movimento mundial crescente focado na saúde mental e, como Igreja, não podemos deixar de reconhecer dificuldades de saúde mental como um agir pastoral prioritário (Internamente e externamente). Os problemas de saúde mental são a maior causa de deficiência no mundo todo, causando mais incapacidade do que problemas cardíacos, derrames ou diabetes.”

José Carlos também é psicólogo e, em breve, lançará seu livro sobre este assunto. Ele ressaltou que “a missão pastoral da Igreja Católica é, essencialmente, cuidar das pessoas em todas as suas dimensões – física, espiritual, emocional e social. Isso envolve não apenas guiar os fiéis em sua caminhada de fé, mas também garantir que estejam emocionalmente e psicologicamente saudáveis, pois uma mente saudável é um solo fértil para a vivência plena da vida cristã.”

Carmem Lúcia Soares, contadora na diocese, fez uma avaliação positiva do Encontro. “O evento foi importantíssimo pela troca de experiências com diversas Dioceses presentes, pela interação com os palestrantes e principalmente pela oportunidade de encontrar respostas para os questionamentos na utilização do sistema eclesial”.

Por fim, também participaram, representando o sul do Espírito Santo, o pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Jerônimo Monteiro, padre Claudinei Bourguignon Mascarelo (Pe. Caio) e o diácono permanente José Antonio Gualandi Castanhe.

Sobre a Theòs

A Theòs Sistemas é uma empresa especializada em soluções tecnológicas exclusivamente para a Igreja Católica. Sua missão é facilitar a administração e permitir que os seus clientes possam dedicar mais tempo e recursos à evangelização. Atualmente, atendem mais de oito mil paróquias e estão presentes em 190 (arqui)dioceses em todo o Brasil.