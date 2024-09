Polícia vai investigar maus-tratos à criança em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil vai investigar um caso de maus-tratos contra uma criança no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã da última quinta-feira (12).

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), quando os guardas chegaram ao local, os conselheiros tutelares relataram que na noite anterior, haviam recebidos uma denúncia de que uma mulher teria arrastado a filha pelos cabelos e pelos braços em meio as pessoas no bairro.

Diante das informações, os conselheiros foram até a casa para averiguar a denúncia e, chegando lá, foram informados pelos vizinhos que a criança é agredida constantemente e deixada sozinha em casa.

No momento em que os conselheiros chamaram a mulher, a criança atendeu dizendo que estava em casa com seu tio. Após entre 30 e 40 minutos, a mãe da criança chegou em casa dizendo aos conselheiros que tinha ido à farmácia comprar o medicamento para a filha. Quando ela desceu com a criança, os guardas notaram que a menor estava com o braço esquerdo enfaixado.

O que diz a Polícia Civil?

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita, de 25 anos, foi levada à Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi ouvida e liberada.

“A autoridade policial não encontrou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante, já que o suposto crime de lesão corporal teria ocorrido no dia anterior, o que descaracteriza o flagrante delito. A criança envolvida foi encaminhada à delegacia, onde recebeu encaminhamento para a realização de exame de corpo de delito e, em seguida, foi liberada para que o Conselho Tutelar desse continuidade às medidas necessárias. As partes envolvidas, incluindo o Conselho Tutelar, os supostos agressores e testemunhas, serão posteriormente intimadas para prestar depoimento e o crime será investigado por meio de um inquérito”, finaliza a nota.