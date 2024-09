PC e PM prendem oito pessoas por tráfico de drogas na Região Serrana

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prenderam, na última sexta-feira (6), oito pessoas e apreenderam dinheiro, drogas, balanças de precisão e etiquetas em Santa Maria de Jetibá.

De acordo com a PC, a primeira prisão ocorreu no bairro São Sebastião do Meio, onde, com o apoio do cão farejador K9, foram realizadas buscas na casa de dois irmãos, de 16 e 22 anos. No local, dentro de um forno, os policiais encontraram uma bolsa preta contendo quatro sacolas de cocaína, um tablete de maconha e duas buchas da mesma substância. No quarto, foram apreendidos dois frascos vazios de ácido bórico, além de um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Entretanto, o indivíduo de 22 anos assumiu a maconha e, considerando a inexistência de indícios de tráfico de drogas por parte dele, foi liberado sob a condição de comparecimento em juízo. Por sua vez, o adolescente foi restituído ao responsável, sendo lavrado o Boletim Circunstanciado de Ocorrência.

Mais apreensões

No centro da cidade, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços. No primeiro imóvel, estavam cinco indivíduos, incluindo uma mulher de 19 anos, um adolescente de 17 anos e outros três homens de 22, 21 e 28 anos. Em outro imóvel, no mesmo bairro, foi efetuada a prisão em flagrante de uma mulher de 20 anos, que estava no local.

As buscas resultaram na apreensão de R$ 846,00 em espécie, 15 buchas de maconha, três pinos de cocaína, oito papelotes da mesma substância, nove papelotes de haxixe, um grande tablete de maconha, nove cartelas de adesivo para embalagem, 10 comprimidos de ecstasy, uma pedra de crack, 226 pinos de cocaína, um pacote de maconha pesando 12,9 gramas, quatro munições calibre 9mm, duas balanças de precisão, além de material para embalo de drogas e anotações de venda de entorpecentes.

Os seis detidos foram conduzidos à autoridade policial para os procedimentos de praxe e permanecem à disposição da Justiça. O adolescente foi liberado e reintegrado à família, após a assinatura do Boletim Circunstanciado de Ocorrência (Boc).