PM prende 11 pessoas em três dias de operação em São José do Calçado

Policiais civis e militares prenderam 9 homens, com idades entre 18 a 61 anos e duas mulheres, de 25 e 48 anos, com mandados de prisão, em São José do Calçado, entre o último sábado (7) e a segunda-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, a ação foi resultado de um trabalho em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil, que identificaram todos os suspeitos e suas ações delituosas. Os mandados de prisão foram expedidos pelo Ministério Público do Espírito Santo e a Comarca de São José do Calçado.

Leia também: Investigado por vender atestados médicos e diplomas falsos é preso no ES

Entre os crimes praticados pelos presos estão: furto, roubo, receptação, organização criminosa e a maioria por tráfico de drogas.

Sendo assim, as 11 pessoas foram encaminhadas à 6ª Delegacia Regional de Alegre.