PC vai investigar furto e encontra ladrão dormindo em igreja de Guaçuí

Um caso inusitado chamou a atenção na Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (30), em Guaçuí. Durante a investigação de um furto ocorrido contra uma igreja evangélica, localizada na avenida José Alexandre, no bairro São José, os policiais tiveram uma surpresa: encontraram o suspeito dormindo no local do crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, o furto teria ocorrido entre a madrugada de sábado (28) e domingo (29). O suspeito de 19 anos estava dormindo perto da cozinha, localizada no segundo andar da igreja.

O suspeito é conhecido da polícia. Segundo a Polícia Civil, ele é usuário de drogas e suspeito de cometer vários furtos na cidade. Ao ser abordado pelos policiais, ele confessou sua participação no furto na cozinha da igreja, e contou que outro rapaz o acompanhou. Segundo ele, os objetos furtados foram entregues na região conhecida como Lagoa.

Ele ainda contou aos policiais, que após se desfazer dos objetos, retornou para a igreja na noite do último domingo (29), pois não tinha onde dormir e como estava frio e chovendo, resolveu voltar para dormir.

A Polícia Civil realizou diligência para tentar localizar o segundo autor do furto, e também tentar localizar os materiais furtados na igreja. No entanto, até o momento o suspeito e os materiais não foram localizados.

O suspeito foi ouvido e liberado. Ele vai responder pelo crime de furto qualificado.