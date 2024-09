Foragido da justiça é preso na BR-262, em Domingos Martins

Um homem, considerado foragido da justiça, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta terça-feira (24), no km 97 da BR-262, em Domingos Martins.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram um veículo Fiat Strada e pediram para o condutor sua documentação. Ele apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Entretanto, após consulta ao sistema, foi constatado que o motorista era procurado pela Justiça, com um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Vitória pelo crime de receptação.

O homem foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante, onde foram adotadas as medidas cabíveis. O veículo também foi recolhido ao pátio credenciado do Detran|ES, por estar com o licenciamento vencido.