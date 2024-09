Pesquisa mostra cenário eleitoral indefinido em Muniz Freire

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Perfil, publicada no Jornal ES Hoje, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-03816/2024, realizada entre os dias 27 e 28 de agosto com 400 entrevistas, o cenário eleitoral em Muniz Freire está indefinido.

De acordo com a pesquisa, na entrevista espontânea, o Instituto Perfil identificou que 33,75% mencionaram o nome do atual prefeito que busca a reeleição, Dito Silva (PSB), seguido pelo o ex-vice-prefeito Evandro Paulucio (PDT) com 16% e Vilma Soares (PL) com 1,5%. Contudo, o que mais chama a atenção é o percentual de eleitores indecisos que chega aos 48,25%. Ou seja, quando questionados pelos pesquisadores não responderam ou não souberam opinar. 0,5% foi a soma de outros nomes.

Já quando o cenário foi na estimulada, quando o entrevistador menciona o nome dos candidatos, a diferença entre os dois candidatos cai ainda mais, com apenas 20 % de diferença entre o primeiro e segundo colocado. Dito Silva obteve 46,5% das intenções, Evandro Paulucio chegou a 26%, e Vilma Soares chegou a 5,75%. Brancos ou nulos 7,24%. Mostraram-se indecisos 14,5% dos entrevistados.

Cenário de rejeição

No quesito rejeição, a atual vereadora filiada ao partido de extrema-direita PL, Vilma Soares, possui a maior rejeição, chegando a 20%. Em segundo lugar, pelo menos 17% dos entrevistados disseram que se as eleições fossem hoje jamais votaria em Dito Silva. O candidato do PDT, Evandro Paulucio é o que mostrou menor rejeição, com apenas 14,75%.

Dos entrevistados, 26% dos eleitores disseram que não rejeitam qualquer um dos candidatos. O número de indecisos chega aos 22,25%.

O município de Muniz Freire possui 14,9 mil eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). A margem de erro da pesquisa é de 4,83% e o grau de confiança é de 95%.