Pesquisa mostra cenário eleitoral indefinido na Princesinha do Caparaó

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Iconpes – Consultoria e Pesquisa, encomendada e publicada pelo Jornal A Notícia, e registrada no tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-05855/2024, realizada no dia 14 de setembro com 340 entrevistas, o cenário eleitoral em Irupi, está indefinido.

De acordo com a pesquisa, na entrevista espontânea, quando não é apresentado o nome do candidato, o atual vice-prefeito e candidato Paulino Lourenço (MDB) aparece com 40,0% das intenções de votos. Helton do Lelei (PRD) possui 33,53% dos votos válidos. Porém, 25,59% não responderam ou não sabem em quem votar. Brancos e nulos somam apenas 0,88%.

Leia Também: Com a voz do Lula e mensagem de Bolsonaro, Magno Malta percorre o Caparaó

Na estimulada, quando o nome do candidato é mencionado ao entrevistado, Paulino Lourenço aparece com 46,18% das intenções de votos, já Helton do Lelei registra 40,0%. Indecisos ou não responderam somam 12,65%. Brancos e nulos totalizam 1,18%.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa realizada pelo Instituto Iconpes também mediu a rejeição dos postulantes ao cargo de prefeito em Irupi. Quando perguntado ao entrevistado em quem não votaria de forma alguma, Helton do Lelei aparece com 35,29% das rejeições, seguido por Paulino Lourenço com 29,12%. Não rejeitam nenhum dos nomes ou não souberam responder à pergunta, totalizam 35,59%.