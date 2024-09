PF apreende malas no aeroporto de Vitória; veja o que havia dentro delas

Na madrugada desta segunda-feira (2), três malas foram apreendidas pela Polícia Federal, com aproximadamente 60 kg, com mais de 100 perfumes importados irregularmente. Um homem, de 54 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a PF, a prisão aconteceu após o homem desembarcar no aeroporto de Vitória, vindo de Foz do Iguaçu, trazendo as malas com mais de 100 perfumes importados de diversos países, adquiridos em Ciudad Del Este, no Paraguai.

De acordo com as investigações, o homem realizava viagens constantes a Foz do Iguaçu para as compras e, junto com sua esposa, realizava as vendas das mercadorias, sem a emissão de nota fiscal, em redes sociais por meio de aplicativos de mensagens, com o envio das encomendas pelos Correios.

Junto a alguns perfumes encomendados, estavam embalagens de alfajor, doce tradicional comercializado na Argentina, ou café solúvel, produzido na Indonésia, que eram entregues aos clientes como “mimos”, brindes pela compra.

As mercadorias foram levadas para formalização do auto de apreensão na sede da Polícia Federal, em São Torquato. O preso foi conduzido para formalização do auto de prisão em flagrante na sede da Polícia Federal, em São Torquato, e ficará à disposição da Justiça.

A pena prevista para o crime de descaminho dos produtos importados irregularmente é de 1 a 4 anos de prisão, além da infração administrativa junto à Receita Federal e o perdimento da mercadoria.

