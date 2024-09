Pipoca das Marias: preço de doce amado por filhas de Virgínia Fonseca viraliza

As filhas da influenciadora Virgínia Fonseca, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 aninho, adoram pipoca doce. Aliás, tem uma em específico que a mãe já mostrou nas redes sociais algumas vezes e pareceu ser a favorita das pequenas. No entanto, a “pipoca das Marias”, como ficou conhecida, chamou a atenção principalmente por conta do preço.

O doce é da marca Chocolat Du Jour, e uma lata com 310 gramas custa R$ 165,00. A pipoca, que vem em uma lata e leva o nome de Choco Pop Au Lait, é caramelizada e coberta com chocolate ao leite.

Leia também: Roberto Carlos muda letra da música ‘Desabafo’ em show no Rio

Nas redes sociais, o doce fez tanto sucesso entre os influenciadores que Lucas Rangel, chegou a investir na iguaria para saborear e comprovar se realmente vale a pena o preço. Em um vídeo publicado no “TikTok”, Ragel passa dificuldades para abrir o frasco.

Contudo, após provar da receita, o influenciador acabou não resistindo e concordou com o paladar das pequenas: “”Vou te contar que as Marias estão ligadas, viu? Você come uma, come outra… Na hora que você vê, comeu tudo”, disse ai provar do doce.