Vídeo | Plantação com 51 pés de maconha é apreendida no Caparaó

Uma operação em conjunto entre a Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo e a Polícia Militar de Minas Gerais, nesta quarta-feira (4), resultou na apreensão de 51 pés de maconha, no interior de Iúna, no Caparaó Capixaba.

A ação ocorreu após diversas denúncias relatando o cultivo e tráfico de drogas em um sítio no Córrego Rio Claro, interior de Iúna. A localidade faz divisa com o município mineiro de Alto Caparaó.

Na casa, os militares encontraram 51 pés de maconha, quatro placas de iluminarias para cultivo, um pedaço de haxixe, uma doula de maconha, uma barraca para cultivo das plantas e diversas variedades de sementes de cannabis.

Os autores não foram localizados. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Iúna.

Veja o vídeo:

Imagens: 14º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo