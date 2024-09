VÍDEO | Polícia Civil apreende mais de 1 mil pneus no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) apreendeu na última quarta-feira (4), 1.500 pneus que estavam dentro de duas fábricas em Vila Velha e Serra.

De acordo com a PC, a operação, que visa combater a venda clandestina de pneus reformados, foi realizada por policiais civis, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES).

Segundo a polícia, duas fábricas foram interditadas e os proprietários responderão por crime contra a relação de consumo.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação/Polícia Civil