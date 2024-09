PM apreende armas e grande quantidade de drogas no Espírito Santo

Policiais militares realizaram importantes apreensões durante policiamento realizado na noite do último sábado (21), nos bairros Balneário Carapebus e Jardim Limoeiro, na Serra.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 21h, policiais realizavam patrulhamento no bairro Balneário Carapebus, quando avistaram indivíduos suspeitos que fugiram quando perceberam a presença policial. Entretanto um deles, de 31 anos, foi detido.

Após buscas, os militares apreenderam 58 Kg de maconha, uma submetralhadora calibre 380 de fabricação não identificada, 14 munições calibre .380 e três balanças de precisão.

Já no bairro Jardim Limoeiro, por volta das 14h, durante averiguação de denúncia, os militares apreenderam uma pistola calibre .380, Taurus, uma pistola calibre .9mm, Bersa, dois carregadores de pistola, 1,896Kg e 134 pinos de cocaína, 793g e 204 pedras de crack, aproximadamente 18Kg de ácido bórico, 116 buchas de maconha e uma balança de precisão. Ninguém foi detido.

Todo material apreendido e o detido foram encaminhados ao plantão policial local para as devidas providências.

