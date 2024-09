PM e PC apreendem arma e munições durante operação em Itapemirim

Policiais civis e militares apreenderam um revólver calibre 38 e 12 munições do mesmo calibre durante uma operaçãõ conjunta realizada na tarde da última terça-feira (24), no bairro Joacima, em Itapemirim.

A Polícia Militar informou que foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um endereço no bairro Joacima, onde dois suspeitos foram abordados. Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre .38, 12 munições do mesmo calibre, R$ 260,00 em espécie e três celulares.

Além disso, segundo a PM, os abordados estão envolvidos em várias ocorrências de troca de tiros no bairro, onde aparecem em um vídeo nas redes sociais ostentando armas de fogo.

Eles foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim por posse ilegal de arma de fogo e por mandado de prisão em aberto, juntamente com o material apreendido.

