Poder Judiciário oferece estágio para estudantes de direito no ES; confira

A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está com vaga de estágio para estudantes de pós-graduação em Direito.

Os currículos deverão ser enviados para o e-mail: sti@tjes.jus.br até dia 21 de outubro deste ano.

Podem participar da seleção de estudantes com matrícula regular em curso de pós-graduação em Direito e com frequência efetiva em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A carga horária é de 6 horas diárias e 30 horas semanais. A bolsa de estágio a ser recebida é de R$ 1.320,72, acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 104,56.