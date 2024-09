Polícia Civil cumpre mandados e apreende arma e munições em Mimoso

Na última quinta-feira (19), policiais civis deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem de 54 anos, por descumprir uma medida protetiva na localidade de Pratinha, em Mimoso do Sul.

O suspeito de 54 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Continuando as diligências no mesmo dia, a equipe da Delegacia de Mimoso do Sul cumpriram outro mandado de busca e apreensão na localidade de Café Moca.

Segundo a Polícia Civil, durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .9 mm, com 66 munições do mesmo calibre. Ninguém foi detido durante a operação, porém, as investigações sobre o fato segue em andamento.

Por fim, com apoio de policiais militares, mais 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na localidade conhecida como “Pinicão”, no intuito de coibir a prática o crime de tráfico de drogas na região, porém, ninguém foi detido e material ilícito não foi localizado.