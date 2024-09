Polícia Civil recupera parte de valor furtado de comércio em Alegre

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 6ª Delegacia Regional de Alegre, elucidou o furto a um comércio localizado no distrito de Rive, em Alegre, ocorrido na quarta-feira (4). O veículo utilizado no crime foi detectado pelo sistema do Cerco Inteligente de Segurança Pública, permitindo a identificação do suspeito. O suspeito era funcionário do local e será responsabilizado judicialmente.

Segundo o relato da vítima, o criminoso entrou no pátio do comércio por volta das 00h45 da quarta-feira. O criminoso teria forçado a janela dos fundos que dá acesso à cozinha e se dirigiu ao escritório, onde furtou a quantia de R$ 11.580,00. O suspeito cobriu uma das câmeras de segurança com uma sacola plástica para tentar evitar a captura de imagens. No entanto, uma das câmeras do local conseguiu registrar parcialmente sua ação.

“Analisando as imagens do circuito interno de segurança, os policiais observaram um veículo que circulava de forma lenta e suspeita nas imediações do comércio. O veículo, um Fiat Uno de cor clara e com um dos faróis apagados, foi detectado posteriormente no sistema do Cerco Inteligente de Segurança Pública. A placa do carro estava registrada em nome de um homem, com venda comunicada a um segundo homem, identificado como funcionário do comércio desde julho de 2024”, disse o delegado Fabio Teixeira Machado, chefe da 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Diante dessas evidências, a polícia convocou o suspeito para prestar depoimento. Confrontado com as provas, ele confessou o crime, alegando arrependimento. O suspeito indicou o local onde escondeu o dinheiro restante, que foi recuperado dentro de um cano de esgoto na garagem ao lado de sua casa.

A Polícia Civil devolveu o valor furtado que foi recuperado ao proprietário do estabelecimento. O suspeito será responsabilizado judicialmente pelo crime.