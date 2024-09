Polícia cumpre mandados e apreende armas e munições em Mimoso do Sul

Policiais civis da Delegacia de Mimoso do Sul cumpriram mandados de prisão e apreenderam armas e munições na última quarta-feira (4), na localidade de Conceição de Muqui, no município.

De acordo com a Polícia Civil, o primeiro mandado de busca e apreensão foi cumprido em um estabelecimento comercial de um jovem, de 28 anos. No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre .22, com seis munições de respectivo calibre, além de dez munições calibre .32.

Entretanto, o segundo mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um homem, de 46 anos. Os policiais entraram na residência e apreenderam duas espingardas calibre .22, um revólver calibre .32, um canhão de caça, sem identificação de calibre, um silenciador artesanal para calibre .22, 52 munições calibre .22, 50 munições calibre .38 e 14 munições calibre .32.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Mimoso do Sul. O jovem de 28 anos, foi autuado em flagrante delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Já o suspeito, de 46 anos, não foi localizado, mas irá responder também pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Foto: Polícia Civil