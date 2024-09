Polícia Militar realiza operação contra o tráfico de drogas em Itapemirim

Policiais militares, juntamente com policiais civis e guardas municipais foram às ruas na manhã desta terça-feira (17), e realizaram uma operação contra o tráfico de drogas em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, a operação teve como alvo a prisão de indivíduos envolvidos com grandes quantidades de drogas e a apreensão de materiais diretamente ligados ao tráfico. Esse esforço se tornou ainda mais crucial devido à acirrada disputa por território que tem caracterizado o comércio ilegal de drogas na área.

“Deixamos claro que não toleraremos que indivíduos envolvidos em atividades criminosas aterrorize a população de bem. As forças policiais estão firmemente comprometidas em garantir a segurança da comunidade e manter a ordem, protegendo a integridade e o bem-estar da população”, disse a guarnição.

