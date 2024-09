Polícia prende casal em flagrante, suspeitos de furtar sítio no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Leopoldina, prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (2), um homem de 24 anos e uma mulher de 23 anos, suspeitos de praticar furtos em um sítio na zona rural do município.

O primeiro furto chegou ao conhecimento das autoridades na manhã dessa segunda-feira (2), quando o dono da propriedade foi à delegacia para registrar o boletim de ocorrência do fato ocorrido no dia anterior. Após o registro, foi solicitado que a perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) fosse ao local para realizar os trabalhos periciais.

Ao chegarem no sítio, situado na localidade de Bragança, na zona rural de Santa Leopoldina, os peritos encontraram o suspeito carregando pertences retirados de dentro do imóvel. A mulher aguardava o homem dentro de um veículo estacionado no local.

Os peritos realizaram a abordagem dos indivíduos e acionaram a equipe policial para prestar apoio na ocorrência. Os policiais chegaram ao local e deram voz de abordagem ao suspeito, que demonstrou resistência e precisou ser algemado. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao casal e ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica.

Na delegacia, a mulher se demonstrou arrependida e informou que o material furtado no dia anterior estava escondido na residência dela, localizada no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. Foi feita uma diligência no endereço e o material também foi recuperado.

Entre os objetos recuperados estão um microondas, uma televisão, uma misteira, um liquidificador, uma cortina, roupas de cama e uma rede de descanso.

O casal foi autuado em flagrante por furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas. Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao sistema prisional.